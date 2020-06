El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, criticó este martes al mandatario del país, Donald Trump, al que acusó de haberse «rendido» y «fallar» a los estadounidenses frente a la pandemia de la Covid-19, según informó la agencia EFE.

«¿Qué ha pasado? Ahora es casi julio y parece que nuestro presidente de tiempos de guerra se ha rendido, blandido la bandera blanca y abandonado el campo de batalla», dijo Biden en un discurso desde un instituto de secundaria en Wilmington ubicada en Delaware, EE.UU.

Biden aseguró que mes tras mes muchos, como él, han pedido a Trump que adoptara medidas e hiciera su trabajo: «Nos ha fallado», aseveró.

«No podemos seguir así, la mitad llevando mascarillas, la mitad rechazando indicaciones -agregó-. No podemos continuar la mitad con un plan, la mitad esperando lo mejor», destacó.

El aspirante demócrata, lamentó que el Gobierno de Trump haya dejado en las autoridades estatales y locales la decisión de reabrir sus economías y otras cuestiones sobre la pandemia.

«Necesitamos planes reales, recomendaciones reales, con estándares nacionales y uniformes, para ayudar a trazar nuestra reapertura económica. Lo que hemos estado haciendo ahora no es funcional. El enfoque de estado por estado solo producirá confusión y ralentizará cualquier progreso», sostuvo.

El candidato presidencial señaló que si Trump hubiera escuchado a los expertos sanitarios y las recomendaciones que él mismo le hizo hace unos meses la pandemia no hubiera crecido tan rápidamente. «No tendría que haber sido de esta manera», indicó Biden.

Tune in as I deliver remarks on how President Trump failed to protect the American people, save our economy, and control the virus: https://t.co/pqbJECpUHQ

— Joe Biden (@JoeBiden) June 30, 2020