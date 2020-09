El candidato presidencial demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó este jueves su compromiso para apoyar a los venezolanos ante las crisis política, social y humanitaria del país.

“Mientras Juan Guaidó habla sobre la crisis humanitaria venezolana y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro, reafirmo mi compromiso de apoyar al pueblo venezolano«, detalló en su cuenta de Twitter.

Biden afirmó que de resultar electo como presidente de Estados Unidos su Gobierno “defenderá la democracia y los derechos humanos en todo el mundo”.

Juan Guaidó llamó este miércoles a la ONU y a los Estados miembros a asumir la responsabilidad de asistir al “gobierno legítimo en su misión de proteger a los venezolanos”.

