Joe Biden gana la presidencia en Estados Unidos

Las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC indicaron a Biden como el ganador de esta contienda electoral de EEUU.

Mientras bIDEN ha manifestado desde Twitter que es «un honor y una responsabilidad» y ha hecho un llamamiento a la unidad nacional.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020