Joaquin Phoenix: el «Joker» exige su Óscar

La más que previsible victoria de Phoenix (ya triunfó en los Globos de Oro, los Bafta y los galardones del Sindicato de Actores SAG) dejará víctimas colaterales de un talento excepcional como Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce y, Antonio Banderas.

Maquiavélico, escalofriante y muy retorcido, el Joker tiene la habilidad de lograr lo que desee cueste lo que cueste. Algo así ha aprendido de ese papel Joaquin Phoenix, que el domingo «exigirá» el Óscar que le debe la Academia de Hollywood por su mayúsculo y desbordante trabajo en «Joker».

Blom

La más que previsible victoria de Phoenix (ya triunfó en los Globos de Oro, los Bafta y los galardones del Sindicato de Actores SAG) dejará víctimas colaterales de un talento excepcional como Adam Driver («Marriage Story»), Leonardo DiCaprio («Once Upon a Time… in Hollywood»), Jonathan Pryce («The Two Popes) y, sobre todo, un Antonio Banderas memorable en «Dolor y gloria».

Pero a los nominados les quedará el no pequeño consuelo de haber sido candidatos en un año de feroz competencia por el Óscar a mejor actor: Robert de Niro («The Irishman»), Adam Sandler («Uncut Gems»), Eddie Murphy («Dolemite Is My Name»), Christian Bale («Ford v Ferrari») o Taron Egerton («Rocketman») fueron algunos damnificados por el elevadísimo nivel de actuaciones masculinas. (Puede leer: Premios Óscar 2020: Estos son todos los nominados)

Joaquin Phoenix, la sonrisa del ganador

Una de las cosas que adora la Academia de Hollywood es hacer justicia y premiar, por fin, a un artista que ha sido nominado en numerosas ocasiones. Joaquin Phoenix, uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas, encaja perfectamente en ese retrato, ya que esta es su cuarta candidatura a la estatuilla.

También estuvo fabuloso en las anteriores tres («Gladiator», 2000; «Walk the Line», 2005; y «The Master», 2012), pero todo palidece en comparación con lo que logró en «Joker»: una película sostenida por su abrumadora interpretación y que con 1.078 millones de dólares es la cinta para adultos más taquillera de la historia.

Dueño de una carrera modélica que incluye otras joyas como «Her» (2013) o «Inherent Vice» (2014), Phoenix podría seguir los pasos de su amigo Heath Ledger, quien ganó el Óscar de forma póstuma por su papel del Joker en «The Dark Knight» (2008). //Con información de AFP

Cactus24 (05-02-2020)