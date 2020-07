Jennifer Grey podría estar preparando una secuela de ‘Dirty Dancing’

Dirty Dancing, el clásico contemporáneo protagonizado por Jennifer Grey y Patrick Swayze que nos llevaba a la década de los 60 para hablarnos de una historia de amor prohibida y del baile como el vehículo para la liberación. Al parecer tendrá una secuela ambientada en los 90.

Blom

La cinta dirigida por Emile Ardolino, Jennifer Grey y Lionsgate están desarrollando una nueva película de Dirty Dancing, que, dadas las circunstancias, ya no estaría ubicada en los años 60, sino algo más adelante en el tiempo. Teniendo en cuenta que Patrick Swayze falleció en 2009, la película nos presentaría a Baby en una etapa muy diferente, revela el portal EW.

Cinemablend, que señalan que la película estará ambientada en los años 90, un dato que ayudaría a mantener la coherencia con la línea de tiempo de la película: Dirty Dancing pasa en el verano de 1963 y, ahora que la cinta ha cumplido 33 años, Frances ‘Baby’ Houseman tendría unos 50 años si estuviéramos en 1996.

El citado medio, da nombres de los posibles guionistas: Jonathan Levine (Casi imposible) y Gillian Bohrer (Memorias de un zombi adolescente).

Dirty Dancing es una de las películas más queridas por el público y ya fue éxito masivo cuando llegó a los cines en 1987, con un total de más de 213 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Logró el Oscar a la Mejor canción original por (I’ Had Had) The Time of My Life, y convirtió en iconos a sus protagonistas y a su banda sonora.

Cabe recordar que Dirty Dancing tuvo dos películas, una precuela en 2004, Dirty Dancing: Havana Nights, con Diego Luna, y un remake para ABC, con Abigail Breslin. Las dos cintas no han tenido muy buena acogida por el público.

Cactus24 (15-07-2020)