Jennifer Aniston y Courteney Cox tuvieron dificultades para trabajar con Jean-Claude Van Damme en Friends

Jean-Claude Van Damme no dejó la mejor impresión mientras trabajaba con Jennifer Aniston y Courteney Cox en Friends. Van Damme tuvo un papel invitado en la comedia de NBC en 1996, interpretando una versión de sí mismo en «The One After the Superbowl: Part 2».

En el episodio, Monica (Cox) y Rachel (Aniston) conocen a Van Damme en un set de filmación. Como resultado de un malentendido, los dos terminan chocando por la atención del héroe de acción. A pesar de que Phoebe (Lisa Kudrow) hizo todo lo posible para señalar que Rachel y Monica están siendo ridículas, la pareja pasó la mayor parte del episodio colocando a Van Damme en un pedestal. No es hasta que la estrella de Street Fighter sugiere un trío que ambos deciden dejarlo. Mirando hacia atrás en «The One After the Superbowl», debido a su 25 aniversario, el director del episodio reveló que Van Damme no se cubrió exactamente de gloria durante su breve tiempo en el set de Friends.

Hablando con THR, como parte de una historia oral sobre el episodio de Friends que cambió el juego, Michael Lembeck recordó que Van Damme era bastante difícil de manejar. El director recordó que el actor no estaba preparado y no era profesional. Pero, lo que es más preocupante, Lembeck mencionó un incidente en el que Van Damme hizo que Aniston y Cox se sintieran incómodos. En escenas adicionales que no salieron al aire en la transmisión original, Van Damme besa a Rachel y Monica. Según Lembeck, la filmación no fue tan fácil. Su cita se ha incluido a continuación.

¡No está preparado y es arrogante! Pero esta es la historia que quiero compartir: primero le disparamos a él y a Jennifer. Luego se acerca a mí y me dice: «Lem, Lem, ¿podrías hacerme un favor y pedirle que no ponga su lengua en mi boca cuando me esté besando?» Le digo que todo está bien, pero que es muy difícil, así que quizás no hagamos eso. Luego filmaremos una escena más tarde con Courteney. Aquí viene Courteney caminando hacia mí y diciendo: «Lem, ¿podrías decirle que no ponga su lengua en mi boca?» ¡No lo podía creer! Tuve que decírselo de nuevo, pero un poco más firme.

Vale la pena señalar que ni Van Damme, ni ninguno de los miembros del elenco de Friends, comentan sobre el incidente que describe Lembeck. Es posible que el director embellezca la historia o la recuerde de manera diferente. Pero, si se desarrolló de la manera que menciona Lembeck, sirve como un ejemplo bastante claro de cómo la dinámica de poder puede infiltrarse en cualquier interacción. Siempre que no haya sido una mala interpretación por parte de Van Damme, como parece señalar Lembeck, parece ser que Van Damme pensó que su condición de ícono de acción excusaría su mal comportamiento. Amigos, incluso en enero de 1996, cuando se emitió el Super Bowl en dos partes, ya era inmensamente popular. Pero todavía no se había convertido en el monstruo cultural en el que eventualmente se convertiría. Van Damme, como Julia Roberts, quien también participó en el mismo episodio, era posiblemente un nombre más grande que los seis clientes habituales del programa.

Las escenas de intimidad pueden ser una experiencia incómoda según los detalles de la situación y los actores involucrados. En los últimos años, Hollywood ha invertido más en incorporar coordinadores de intimidad a las producciones para hacer estos momentos un poco más fáciles. La aparición como invitado de Van Damme en Friends es un recordatorio de que puede haber muchos ejemplos en los que los artistas se saltan la línea de forma intencionada y no intencionada.

