De acuerdo con Ken Rosenthal, Jay Bruce anunció hoy su retiro de MLB:

“Después de 14 increíbles temporadas he tomado la difícil decisión de retirarme del béisbol”, escribió Jay Bruce en su anuncio, donde agradeció a todos los equipos que formó parte en especial a los Yankees a pesar del poco tiempo que estuvo con ellos, tan solo 18 días de la temporada 2021 de las Grandes Ligas.

Jay Bruce no está como titular de los Yankees hoy en el último juego de la serie ante los Rays de Tampa Bay, pero seguramente jugará para despedirse del béisbol como pelotero activo el día que anunció su retiro de MLB.

Bruce era el quinto pelotero activo con más jonrones en MLB con 319, informa elfildeo.com.

Hay que esperar a ver qué hace Jay Bruce en el juego de hoy de los Yankees, pero este podría haber sido su último jonrón en MLB y nada más y nada menos que con los Bombarderos (Mulos) del Bronx:

Jay Bruce has announced his retirement after 14 seasons and 319 career home runs.

One of his biggest homers was a walk-off shot to clinch the NL Central for the @Reds in 2010. pic.twitter.com/uGgPYUeNIk

— MLB Vault (@MLBVault) April 18, 2021