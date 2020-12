Jarabe de Palo comparte videoclip protagonizado por Pau Donés y grabado un mes antes de que falleciera

El grupo español Jarabe de Palo compartió un videoclip protagonizado por Pau Donés y grabado un mes antes de su muerte, ocurrida en junio pasado.

«Mayo 2020. Vall d’Aran, Lleida. Simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más. Fideos, yo y la montaña… conseguir transmitir esa sensación me haría feliz», es la descripción que acompaña el video publicado en el canal oficial de la banda en YouTube y que ya acumula más de 1.400.000 visualizaciones.

El videoclip corresponde al tema «Misteriosamente hoy» de Tragas o Escupes, el álbum que Jarabe de Palo lanzó el 26 de mayo pasado. «No tengo problemas por resolver / Ni dudas ni espejismos / Me entretengo viendo amanecer (…) Todo me parece bien / Me siento bien conmigo / Nada tengo por hacer / No tengo líos», es parte de la letra de la canción.

Pau Donés falleció el 9 de junio pasado producto de un cáncer de colon. Según El País, el Vall d’Aran fue el lugar escogido por el intérprete de temas como «La Flaca» y «Bonito», para pasar sus últimos días rodeado de los suyos.