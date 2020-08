Este jueves el encargado de negocios de la embajada de EEUU para Venezuela James Story, durante una conferencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aseguró que la administración de Nicolás Maduro es el «único culpable de toda la crisis que están viviendo los venezolanos».

Story aseguró que Venezuela y EEUU tienen una larga historia: “fuimos uno de los primeros países en reconocer la nueva República en 1835, fueron de los primeros en ayudar a desarrollar su industria petrolera en 1914, y desde entonces hemos desarrollado una profunda afinidad cultural por pasatiempos compartidos, desde el béisbol hasta parrilla“.

“Antes de que se introdujeran las sanciones económicas de EEUU, La capacidad de Venezuela para cumplir los servicios básicos como electricidad, agua, alimentos y atención médica ya estaban en caída libre“, destacó.

El funcionario estadounidense resaltó que el gobierno de Maduro tiene un “totalitarismo, disfrazado de populismo” y que la participación del régimen de Cuba también se ha evidenciado en Venezuela, con lo que se concretó la destrucción de “casi todas las instituciones en el país”.

El corresponsal de la agencia AP en Miami, Joshua Goodman, reseñó la noticia en su cuenta en Twitter y destacó el hecho de que Venezuela es tema de discusión por segunda vez en la semana en esta comisión del Senado.

