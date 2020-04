Ivan Rakitic cuenta su situación actual en el Barcelona

“Poder jugar en el Barça es el sitio perfecto.Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entenderlas sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato”, deseó el croata, quien no fue tenido en cuenta por Ernesto Valverde ni tampoco tras la llegada de Quique Setién.

El croata ha estado en el Barca desde 2014, pero ha caído en desgracia esta temporada debido a la llegada del centrocampista holandés Frenkie de Jong, tras lo cual sólo ha sido titular en 10 de los 27 partidos del Barça en Liga.

«Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas con el que hacer cualquier cosa», dijo el jugador de 32 años al periódico catalán Mundo Deportivo. «Quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita (…). Si es aquí, encantado; si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana lo decida», agregó.

Cactus24//13-04-2020