Bautizada como Trigger VI, la operación de la organización policial internacional permitió, además, abrir nuevas líneas de investigación de otros delitos que se irán desarrollando en los próximos meses, indicó a Efe el comisario Ricardo Villegas Pávez, uno de los coordinadores de la misma.

«Es una de las operaciones más importantes, porque estamos en un contexto de pandemia (…) En ese sentido creo que es una operación única», señaló.

Brazil’s leg of #OperationTrigger 6 sees Pernambuco seizure of a .50 rifle linked to bank robbery and the Police Forces in 27 states & Federal Police detect links between firearms trafficking and fraud and gun counterfeiting pic.twitter.com/azpaMCm3qM

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) April 6, 2021