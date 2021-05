Anuncios Google

Desde que se coronó como Miss Universo 2021, Andrea Meza, no ha dejado de causar polémicas en redes sociales.

Pues de la mexicana se ha dicho que antes de participar en el concurso de belleza ya estaba casada, acción que violaría las normas de la organización. Al parecer por una foto de su supuesta boda donde está vestida de novia posando con su esposo.

Acto seguido la reina universal desmintió los rumores asegurando que se trataba de una sesión de foto donde participaba como modelo.

Posterior a ello, muchos aseguran que el vestido de gala que uso Meza, para su coronación fue un plagio del diseñador mexicano Lenin.

Y por si fuera poco, muchos internautas vinculan a la Miss Universo con la cantante mexicana Ana Gabriel señalan que puede existir un vínculo sanguíneo entre ambas paisanas de madre a hija.

Recientemente el canal de YouTube Suavesuave suavecito ha publicado un video donde una voz en off da los detalles. Según el clip, Andrea había admitido que es hija biológica de la legendaria cantante, y que ésta la habría dado en adopción.

Ante todo esta especulación, la periodista Claudia de Icaza desmintió dicha información en su cuenta de Twitter: «Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente. No sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos”.

