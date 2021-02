Indignante: Mujer mató a una jirafa y posó con su corazón como trofeo

Van Der Merwe, que dirige una quinta de cítricos en la provincia de Limpopo, en el norte de Sudáfrica, afirmó que la muerte de la jirafa «creó trabajo para 11 personas ese día» y «mucha carne para los lugareños».

Además, sostiene que su matanza mejorará la especie: «Un macho nuevo puede hacerse cargo y proporcionar una nueva genética fuerte para la manada», sostiene. «Si se prohíbe la caza, los animales perderán su valor y desaparecerán. La caza ayudó a rescatar muchas especies al borde de la extinción.

«Las únicas personas que protegen a estos animales son los cazadores de trofeos», agregó la joven, que asegura que caza desde que era una niña y que mató leones, leopardos y elefantes.

Van der Merwe recibió numerosas críticas de otros usuarios de la red social y de conservacionistas. En declaraciones, Elisa Allen, de People for the Ethical Treatment of Animals, dijo: «Alguien que mata a otro ser sensible, se corta el corazón y se jacta de ello se ajusta a la definición de psicópata».

