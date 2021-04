Un nuevo hecho racista en Estados Unidos ha indignado a mucho y golpeado al deporte estadounidense. En un video que se viralizó en las últimas horas, se puede ver como un jugador afroamericano del equipo de fútbol americano de la escuela Moline, un instituto ubicado en el noroeste del estado de Illinois, es incitado por otro a sentarse en su lugar del vestuario en un locker repleto de cáscaras de bananas colgadas sobre él.

En las imágenes se puede ver el gesto del joven, que no quiere aceptar el pedido de sus compañeros de equipo, pero en el momento en que duda si hacerlo o no, una de las personas que está detrás del teléfono celular que capturó la escena lo amenazó para que acate la orden. “O te rompo las dos piernas”, fue la frase que utilizó uno de los instigadores del hecho. Una vez que el chico se sentó en el lugar preparado, se escucha como varios integrantes del equipo festejaron gritando con un “Sí”.

Después de lo sucedido, y de que el video tomó estado público, la policía de Moline inició una investigación sobre este acontecimiento el pasado jueves 8 de abril, que determinó que todas las personas involucradas eran compañeros de equipo y que los mismos ya fueron identificados por las autoridades.

“Independientemente de estos hechos, todos estamos de acuerdo en que es una forma repugnante de tratar a un compañero de equipo, a un ser humano y, sin duda, a un amigo”, explicó Darren Gault, jefe policial de la ciudad. “Todos estamos de acuerdo en que, independientemente de que los estudiantes lo consideren una broma, se trata de un comportamiento inaceptable”, sumó en declaraciones a la prensa local y que recoge Infobae.

Además, Gault informó que el pasado sábado se realizaron entrevistas individuales con jugadores, entrenadores del equipo y personal de la escuela para conocer en profundidad lo que había sucedido con el joven en el vestuario.

“Este es un momento de enseñanza para todos y un recordatorio de que podemos hacerlo mejor. Podemos tratar mejor a las personas. Podemos ser mejores amigos. Podemos ser mejores compañeros de equipo. Podemos ser mejores personas. También podemos ponernos de pie y enfrentar situaciones en las que están equivocados. Al hacerlo, podemos elevar nuestra moral y aumentar el respeto que nos tenemos los unos a los otros”, agregó el jefe de la policía.

El alcalde electo de la ciudad, Sangeetha Rayapati, quien también es el presidente de la junta escolar, emitió un comunicado diciendo que los adultos tienen “la responsabilidad de educar a las personas involucradas en este incidente”.

“Hablo desde el corazón cuando digo que tenemos la responsabilidad de enseñarles una mejor manera. Es terrible saber que un niño fue tratado de esa manera. Es terrible saber que ese niño quedará marcado para siempre por el incidente y la falta de respeto que recibió. Y es terrible saber que otros niños verían esto como una broma”, concluyó.

Black high school football player is filmed being forced to sit in a locker filled with banana peels after teammate threatened to ‘break his knees’ if he didn’t do it at Moline High School in northwest Illinois.pic.twitter.com/pdLQ9628oe

— Equally Divided (@DividedEqually) April 13, 2021