Imágenes del mercado donde posiblemente se originó el coronavirus

#WuhanCoronavirus , a deadly new SARS-like virus, has spread around China and to other countries. Without proper sanitation&surveillance, a sea market in Wuhan‘s suspected to be the pneumonia outbreak. B4 being suspended, it had been selling live cats, dogs, snakes&marmots #China pic.twitter.com/Ddsvk0jXUy

El mercado es famoso entre los locales por la venta de una amplia variedad especies de animales, que van desde insectos hasta cachorros del lobo y especies cuya venta es ilegal.

Según las autoridades, las ventas ilegales suceden en medio de pésimas condiciones de salubridad: pisos y paredes llenos de tierra y salpicadas de sangre.

This virus started in Wuhan China. The problem with China is no regulations. This is part of what the Trump admin wants 0 regulations. This was started in a street meat market. Where the blood of the animals just drains in the street. Think about what regulations prevent. pic.twitter.com/SFbReollPB

