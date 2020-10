Hugh Jackman podría tener un cameo como Wolverine en Doctor Strange 2

Cuando la versión cinematográfica de Wolverine apareció en X-Men

en el año 2000, Hugh Jackman no tenía idea del impacto que tendría su personaje en el cine de superhéroes.

Luego de muchos años se convirtió, junto con Patrick Stewart, en el actor que por más tiempo ha interpretado a una figura heroica de los cómics.

Ahora Marvel quiere a Jackman un cameo como Wolverine en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El MCU ha esperado un largo tiempo por la introducción explícita del multiverso, se ha mencionado anteriormente en varias películas pero todavía no existe prueba clara sobre su existencia, al menos entre personajes.

De acuerdo con la información colocada en el Patreon del popular influencer de Twitter Daniel Richtman, Hugh Jackman podría tener un cameo como Wolverine de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El objetivo sería reunir a la mayor cantidad de personajes memorables de cómics para una entrega única en la pantalla grande.

Mientras que esto se confirme, te presentamos la lista de pelíaculas a estrenarse en el 2021. Llegarán a la cartelera en este orden: Black Widow, 7 de mayo de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 9 de julio de 2021; Eternals, 5 de novembre de 2021; Spider-Man 3, 17 de diciembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 11 de febrero de 2022; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 de marzo de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022.

