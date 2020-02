La subdirectora para las Américas, de HRW, Tamara Taraciuk, en entrevista con la Voz de América indicó que la conclusiones centrales se enfocan en que, en el sur del país, en el estado de Bolívar, hay grupos ilegales que controlan minas de oro ilegal, «a través de delitos macabros para controlar la sociedad, la población local».

«Hemos encontrado casos donde estos grupos han cortado partes de los miembros de las personas que viven allí, han asesinados; todo para mantener un control férreo de la población local y mantener acceso a las minas de oro que, en su gran parte, se venden a través del contrabando saliendo ilegalmente de Venezuela», explicó.

Algunos de estos testimonios relatan cómo los responsables de minas como las de Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo ejercen la violencia sobre sus trabajadores en caso de no cumplir con las normas establecidas.

«En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas», detalla el documento.

«Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales», acusó esta organización pro derechos humanos en un informe divulgado este martes.

De acuerdo con HRW, organizaciones venezolanas -conocidas como «sindicatos»- y grupos armados colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejercen un «estricto control» sobre las poblaciones próximas a los yacimientos ubicados en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela.

“Poor Venezuelans driven to work in gold mining by the ongoing economic crisis and humanitarian emergency have become victims of macabre crimes by armed groups that control illegal mines in southern Venezuela.” ~ @JMVivancoHRW https://t.co/G1GOHCydWd pic.twitter.com/ihiejFOdTW

