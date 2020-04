Hoy será el “One World, Together at Home», el mega festival online por el coronavirus

Entre los representantes europeos estarán el italiano Andrea Bocelli, las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.Prácticamente todas las redes sociales y plataformas de internet emitirán el evento, desde Instagram o Twitte“One World: Together at Home” es un festival histórico que prepara la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen junto a cantantesr hasta gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Alibaba.