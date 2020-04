Hollywood llevará al cine la vida de Whitney Houston

La vida de la cantante norteamericana Whitney Houston se llevará a la gran pantalla, bajo la dirección de Stella Meghie y con guion de Anthony McCarten, el mismo de “Bohemian Rhapsody”, informó The Hollywood Reporter.

Blom

Según trascendió la película se titulará “I wanna dance with somebody” en honor a uno de sus clásicos musicales.

La directora afroamericana Meghie se hará cargo de la dirección tras conseguir la aprobación de los herederos que manejan el legado de la cantante.

Pat Houston, la cuñada de Whitney que manejó su carrera desde los años 2000 y controla la herencia que beneficia directamente a la madre de la cantante, Cissy, y sus dos hermanos, Gary y Michael, ha dado el visto bueno y además será productora del filme.

Tras contar con la participación de la familia, la producción podrá tener acceso a la librería musical de Whitney, pudiendo utilizar sus canciones más emblemáticas como “Saving all my love for you”, “How Will I know” y “I will always love you”, entre otras.

Como el proyecto acaba de ser anunciado, todavía se desconoce qué actriz tomará el papel protagonista para contarnos la vida de esta artista.

Mientras triunfaba como cantante e incluso hacía sus pinitos como actriz, vivía un matrimonio tumultuoso con Bobby Brown, cayendo en la adicción y llegando a su final en 2012 cuando la encontraron inanimada en la bañera de un hotel.

Más tarde se supo que las causas oficiales de su muerte fueron enfermedad coronaria y cocaína. De esta manera, se entiende que el filme tendrá que ahondar en todos los aspectos de su vida para ser una biografía acertada con la realidad, e incluso es probable que traten su trágica muerte.

Aunque el filme aún no tiene fecha de rodaje ni distribución, se presume que su rodaje comenzará pronto, porque además de tener director y guionista ya asignados, seguramente no querrán desaprovechar el auge de los filmes basados en biografías de músicos estrellas.

Cactus24 23-04-20