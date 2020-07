La doctora y coordinadora Nacional de Salud y Bienestar del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Hilda Rubí González manifestó que de las 96 personas que han fallecido por Covid-19 anunciados, 21.5% han sido médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud, ascendiendo así a 20 las víctimas que ha dejado esta pandemia en Venezuela, según estadísticas de la Organización Médicos Unidos por Venezuela.

Asimismo, resaltó que desde que llegó esta pandemia al país e inició la cuarentena, los trabajadores de la salud alertaron sobre la importancia de su propia protección.

Blom

«Es indignante ver cada día cómo enfermeros, camilleros, médicos son contagiados por no tener una mascarilla en los hospitales, por no tener jabón, por no tener los métodos de barrera que hemos exigido. Esta es una demostración más que el régimen lo que hace es mentirle a los venezolanos durante toda la cuarentena», continuó.

González aseguró que la flexibilización sólo ha aumentado los casos y una demostración es que la curva va en ascenso, a pesar de que Nicolás Maduro ayer anunciaba la radicalización nuevamente en algunos sectores.

«Es preocupante que no se tomen las medidas de protección para nuestro personal. El régimen dio falsos anuncios de que iban a llegar kits de bioseguridad y la realidad, es que continúa la ausencia de estos insumos en los hospitales, sí un médico no lleva su propia máscara protectora, sus guantes queda en descuido», enfatizó.

La doctora expresó que esta situación no se trata de una cadena diaria para dar anuncios, se trata de que la gente sepa que es el Covid-19. «Es importante informar a la población que no hay suficientes máquinas respiratoria en los hospitales, además las pruebas de PCR no son accesibles en todos los centros hospitalarios, las pruebas rápidas son insuficientes para poder descartar el virus y atender a la población que hoy sufre al igual que los centros hospitalarios la emergencia compleja humanitaria decretada hace seis años», precisó.

La dirigente de la tolda azul, hizo un llamado a los entes de salud a proteger al personal médico y entregar los métodos de barrera en los centros hospitalarios. «Es momento de reaccionar y parar, nuestro personal de salud se ve en riesgo por la ineficiencia de la dictadura y hoy un médico desprotegido es un médico enfermo, esos valientes médicos y enfermeras que continúan batallando a pesar de esta gran crisis», finalizó.

Cactus24/15-07-2020