Hija de Steven Spielberg dice que es un «Animal sexual» y hará porno

Mikaela Spielberg le ha contado en exclusiva al diario The Sun que es «un animal sexual» y que decidió sacar un beneficio económico de sí misma. «Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada», ha dicho.