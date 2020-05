Denise Richards tiene buenos recuerdos de la filmación de Scary Movie 5 con Charlie Sheen, porque su hija Sam fue concebida en el set.

La estrella de Real Housewives of Beverly Hills apareció en ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, el miércoles, y se le preguntó qué películas protagonizadas por su ex esposo eran sus menos favoritas.

“En realidad me gustan todas sus películas. Creo que es un gran actor”, dijo Richards. “La primera película que vi, mi papá me llevó a ver, fue Platoon cuando era más joven. Así que me gustan todas sus películas”.

“Scary Movie 5 incluso?” Cohen presionó, llevándola a revelar que la pareja concibió a su hija Sam, ahora de 16 años, durante el rodaje.

“Sí, ahí es donde concebimos a nuestra hija, en Scary Movie 4 o 5”, señaló, sin saber cuál de las películas era el telón de fondo de la concepción.

La ex pareja, que también comparte a Lola, de 14 años, se divorció en 2011.

