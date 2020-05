Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, de nueva cuenta hace fuertes revelaciones, ahora asegurando que La Guzmán la drogaba cuando era una niña de tan solo 5 años de edad.

La revista TVNotas publicó una impactante entrevista con Frida Sofía Guzmán, en la que hace sorprendentes revelaciones acerca de su experiencia con las adicciones de su madre, cuando ella era apenas una niña.

Parece que los problemas entre Frida y Alejandra Guzmán no tienen fin, y la joven hizo estas polémicas declaraciones a la citada revista de espectáculos: “Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, a lo mucho yo tenía 5 años. Incluso sé que mi mamá fumaba marihuana y consumía cocaína cuando estaba embarazada de mí. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”.

Frida Sofía también dijo que la cantante la invitó a consumir el hongo alucinógeno llamado ayahuasca, cuando se encontraban en la casa que la cantante tiene en Huatulco, Oaxaca. Según Frida Alejandra Guzmán continúa consumiendo marihuana: “Pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí. La he llevado a internar cinco veces, pero ella no puede con eso”

La joven que recientemente se lanzó como cantante, aseguró que no cierra la puerta para una reconciliación con su madre, pero pone condiciones, y una de ellas es que Alejandra admita que sí tuvo una relación con Christian Estrada, ex novio de Frida.

Cactus24/07-05-2020