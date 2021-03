Según varios rumores, podría ser que Henry Cavill deje a un lado su traje de Superman y pase a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, esta información que no está confirmada, también se le suma la supuesta suma de dinero que está pidiendo para unirse al estudio.

Según el informante Daniel Ritchman, el actor estaría pidiendo uno de los sueldos más caros.

Henry Cavill ha logrado ir escalando con su carrera cinematográfica. Inicialmente en la película Blood Creek, el actor ganó 56 mil dólares y posteriormente su cuenta bancaria “explotó” con los 14 millones de dólares que recibió por Man of Steel.

Por otra parte, se informó que para la primera temporada de la serie de The Witcher, donde da vida a Geralt of Rivia, ganó 400 mil dólares por episodio e incluso se habla de un incremento en su salario para los nuevos capítulos que están aún en desarrollo. Así que no era de esperar, sea cierto o no, que para Marvel también pida una abundante suma de dinero.

El reportero Daniel Ritchman suele tener razón sobre varias cosas que informa. En esta ocasión, aseguró que el salario que pide Henry Cavill para unirse a Marvel Studios es un poco más de 10 millones de dólares por un proyecto que aún es pura especulación. Pero de ser cierto, habría que ver si el estudio está dispuesto a pagar esta cantidad de dinero o dejará pasar el tren.

Mientras tanto, el actor sí está preparándose para la segunda temporada de The Witcher. Tras su primera temporada que fue un enorme éxito en la plataforma de streaming, Netflix ya está arrancando los preparativos para darle la bienvenida a esta nueva entrega lo más rápido posible.

