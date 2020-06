Ante las acciones tomadas por Nicolás Maduro en contra de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó que éste no tiene competencia para romper relaciones con países que no lo reconocen.

“Maduro no tiene competencias para romper relaciones con países que no lo reconocen. No puede romper relaciones diplomáticas porque no es reconocido como Presidente, es reconocido como dictador. No es través de soberbia, de la ridiculez, del acto infantil a nivel político-diplomático de violentar de esa manera a una diplomática de carrera, como es la embajadora Isabel Brilhante, como se solucionará la crisis en Venezuela”, señaló durante su intervención en el “Proyecto de Acuerdo en respaldo a la Unión Europea y su excelentísima representación diplomática en Venezuela”, aprobado en la sesión ordinaria online de la AN.

“Unas palabras directamente a la embajadora Isabel Brilhante: reconocemos su trabajo, su profesionalismo al abordar una situación tan completa e inédita desde el punto de vista diplomático en Venezuela. Ratificamos nuestros lazos, nuestros nexos con la Unión Europea y con todos los países que están respaldando la lucha de Venezuela en este momento por recuperar su dignidad, su democracia y poder salir de este conflicto”, refirió el líder opositor.

Además, refirió que esta arremetida del régimen contra la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, desveló una vez más su “talante dictatorial”.

“Queda claro el talante dictatorial que ya conocemos y hemos sufrido los venezolanos y contra el cual estamos luchando, y hoy es víctima una diplomática profesional, de carrera, comprometida con la democracia y los derechos humanos”, dijo.