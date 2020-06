Guaidó: “Le hemos dejado claro al régimen que no nos prestaremos para un fraude”

El líder opositor Juan Guaidó confirmó que ha habido contactos entre los integrantes del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN) y representantes de la administración de Nicolás Maduro.

Detalló que esos contactos son para discutir sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Blom

Les hemos dejado claro que no nos prestaremos para un fraude y que solo reconoceremos un CNE independiente nombrado por la AN”, dijo el también presidente del Parlamento.

—¿Rechazará cualquier CNE que no sea designado por la AN?

—Lo hemos dicho y lo mantenemos, y se lo hemos dejado claro a todo el mundo. La única institución que puede nombrar al CNE y que garantiza que tenga reconocimiento nacional e internacional es la Asamblea Nacional. La dictadura puede intentar repetir cualquier fraude y puede intentar tal vez hacer lo mismo que hicieron en el 2018 y el resultado será igual para ellos.

Yo creo que es bueno que todos tengamos claro en 2018 el fraude que nos intentaron montar fue desconocido no solamente por Venezuela, sino por el mundo y que eso fue lo que dio pie al reconocimiento internacional en 2019, de más de 60 países al gobierno legítimo, a la presidencia encargada, y a todo lo que ha pasado de ahí en adelante, que ha puesto a la dictadura en la peor situación de su historia.

Así que es muy importante que quienes dentro de la dictadura están en esa vía, sepan que ese camino solo los llevará a profundizar más la crisis en la que, por supuesto, todo el país sufrirá, pero que ellos no sacarán nada bueno de eso.

—¿Considera que la oposición está preparada para enfrentar un escenario electoral en poco tiempo?

—Las fuerzas democráticas han luchado desde el principio para tener elecciones presidenciales libres en las que nuestro pueblo pueda retomar su soberanía y decidir su futuro. El problema aquí de fondo no está del lado de las fuerzas democráticas, está del lado de la dictadura que es el principal obstáculo a cualquier solución política, pacífica y electoral. Son ellos los que han bloqueado en cualquier momento toda iniciativa. Nosotros hemos reiterado y hemos demostrado en todas las oportunidades, con todos los contactos, en todos los procesos electorales en los que hemos participado, que somos los principales interesados en buscar soluciones menos traumáticas para el país y de todas las maneras.

Así como también hemos demostrado eso, hemos demostrado también con otras acciones que no nos vamos a prestar para fraudes ni para nuevos fraudes.

—¿Qué garantías exige el Parlamento para evitar un proceso electoral fraudulento?

—Esto es una pregunta muy importante porque hoy podría tenerse la duda o la discusión de que el problema solamente es el CNE, y tener un CNE nombrado por la Asamblea Nacional es solo uno de los puntos. Aquí nosotros tenemos muy claro que el problema no solamente es el árbitro, sino que también esto es una dictadura que pretende elegir a sus oponentes y que permite chantajear a la gente de que no vote libremente.

Si la gente no tiene la oportunidad de elegir libremente y decidir quién quiere que sea su representante, si la dictadura arma una competencia falsa en las que ellos son quienes deciden a su oposición, en la que la población no tiene derecho a informarse, los chantajean y que no pueden votar con libertad, obviamente es un proceso fraudulento.

No se trata solamente de tener un CNE nombrado por la Asamblea Nacional, se trata también de tener elecciones presidenciales y parlamentarias en las que el país pueda votar libremente, no haya presos políticos ni inhabilitaciones, los partidos políticos estén habilitados y se acaben las intervenciones de los mismos, no exista la censura, se acabe el chantaje y el miedo a la población, se garantice la seguridad de los centros electorales, y sobre todo, una gran observación internacional que nos permita saber la verdad.

Por lo tanto, un CNE nombrado por la Asamblea Nacional es un paso muy importante, pero ni remotamente suficiente para realizar una elección libre.

—¿Qué garantías electorales tiene la población?

Hoy no existe ninguna garantía para que la población pueda votar libremente, de hecho, sería absurdo. Hoy hay peores condiciones que en el 2018, eso tenemos que tenerlo muy claro. No existe una sola condición que haya mejorado del 2018 para acá. Así que, si en 2018 no nos préstamos para esta farsa, mucho menos podremos prestarnos para eso ahorita. Y no tendría sentido que ninguna de las personas que desconocieron las elecciones de 2018 ahora llamen a participar, puesto que en las condiciones actuales estamos en peores condiciones.

Para poner un ejemplo solamente, han cambiado todo el sistema electoral, quemaron las máquinas y se está haciendo por un proceso oscuro y poco transparente en el cual no tenemos dudas que van a existir irregularidades. No solamente eso, recordemos que después del proceso en el que hubo todo el tema del cambio del TSJ, no solamente usurparon la función de la ley de los rectores, sino que también pretenden todo lo que es el proceso legislativo electoral. Entonces, hay menos garantías aun que en el 2018 para poder participar.

—¿Cuáles considera que serían las intenciones de ellos de contactarse con miembros de la oposición?

—Nosotros tenemos claro que la dictadura ha usado todos los procesos de encuentro. La dictadura no actúa nunca de buena fe y lo más probable es que estén intentado contactarnos para tratar de hacernos caer en una nueva trampa en la que ya les hemos dejado muy claro que no vamos a caer. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que tengan presiones internas y externas que los estén obligando a cambiar o a evaluar cambiar el camino que han decidido porque tengan muy claro que avanzar en este proceso, en un proceso electoral fraudulento parlamentario solamente traería desconocimiento, mayor crisis y mayores conflictividades para ellos también. Por supuesto que el país sufriría, pero ellos también sufrirían consecuencias así como las sufrieron en 2018.

Quiero reiterar que precisamente el haber desconocido el proceso fraudulento del presidencial de 2018 fue lo que originó el reconocimiento de más de 60 países a mi presidencia interina.

—¿Cuál cree que sería la reacción de la comunidad internacional ante un CNE nombrado por el TSJ o ante un CNE que sea nombrado por ambas partes?

—No tengo duda que uno nombrado por el falso TSJ sería desconocido por la comunidad internacional y no tendría ningún tipo de efecto positivo para el país, pero tampoco para la dictadura.

Por el contrario, la comunidad internacional, estoy absolutamente convencido, de que respaldaría cualquier CNE que surja del seno de la Asamblea Nacional. Esto no se trata de un tema político, esto no se trata de ponerse de acuerdo entre ambas partes, esto se trata de que se cumpla la Constitución y la Constitución dice que el CNE tiene que ser independiente. La Constitución dice que el CNE tiene que ser nombrado por la Asamblea Nacional y la Constitución también dice que tienen que haberse realizado elecciones presidenciales que no se han dado hasta ahora, por lo tanto tenemos que avanzar en esa materia.

Información de El Diario

Cactus24/10-06-2020