Guaidó: el 12D en las calles de Venezuela se va a mover la esperanza

“Firmes hasta llevar a Venezuela a la libertad”, fue la respuesta del líder opositor, Juan Guaidó, tras los resultados de las cuestionadas elecciones parlamentarias.

“La respuesta que le damos es: aquí estamos y vamos a estar firmes hasta llevar a Venezuela a la libertad y la democracia. Nos mantenemos firmes y en resistencia. Maduro está derrotado y solo, por eso el 12D en las calles de Venezuela se va a movilizar la esperanza”.

Los señalamientos los hizo en una rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales, desde la Plaza de Los Palos Grandes, en el estado Miranda, la mañana de este lunes 7 de diciembre, en donde además ratificó que la jornada de 6D no fue una elección.

Destacó la “contundente” respuesta de rechazo que dieron los venezolanos al no acudir a la convocatoria a pesar de las amenazas y chantajes del régimen, que fueron desde decir que el que no votara no comía; hasta plantear que al que no votara lo botaban (de su trabajo).

“Ayer (domingo 6 de diciembre) no hubo una elección en Venezuela, y no porque no hubo participación, sino porque no había condiciones, porque secuestraron los partidos, porque no había posibilidad de elegir. A nuestros aliados en el mundo les decimos: no hubo una elección. Ayer no pudimos elegir, lamentablemente; si hubiera ocurrido, hoy estuviéramos celebrando en Venezuela”.

Dijo que el efecto que tendrá la consumación del «fraude» va a ser el mismo de la Constituyente: ninguno.

Guaidó, agradeció las manifestaciones de rechazo ; que han hecho públicas hasta la mañana de este lunes, Inglaterra, el Grupo de Lima, Europa, entre otros.

Cactus24/07-12-2020