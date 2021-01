Grey Jayaro es una venezolana en Maracay ,estado Aragua, que desde esta región del país a través de su red social Instagram @greyjayaro lleva bienestar físico, mental y espiritual a sus paisanos en cualquier rincón del mundo y a los que no también.

“Debemos conectarnos con la energía y con la acción que en definitiva es quien define de qué estamos hechos”, asegura esta mujer psicoterapeuta Gestalt, Coach PNL que tiene sobre sí muchos otros títulos, pero quiere ser conocida simplemente como un ser humano más.

«Este emprendimiento digital nace antes de la pandemia y si bien es importante la experiencia, la profesión y las herramientas, más lo es poder ayudar a las personas. Por eso abrí mi cuenta en IG, porque quería llegarle al mayor número de personas para contarle mi experiencia ya que yo también soy paciente», explica.

Grey nos asegura que es en este plano horizontal que quiere desarrollar su enseñanza. «He visto que la transformación es algo que podemos lograr todos en cada momento de vida y cada tras experiencia», afirma.

Jayaro tiene su propio consultorio en Maracay y participa en todo tipo de eventos : privado o empresarial. Ella confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que “el eslabón perdido” de la humanidad es el desarrollo humano y por eso siente que las redes sociales son una gran posibilidad para llegar a muchas personas a través de un lenguaje sencillo.

«Cuando nos planteamos esta posición desde la especialidad determiné que mi objetivo es comunicar mi experiencia como profesional, como persona, lo que yo veo en la consulta y difundirlo como contenido de valor para llegar a quien realmente lo necesite. Estoy convencida, de que todos tenemos ese potencial para lograr la transformación que queremos», destaca.

Pero, ¿qué debe tener en cuanta una persona para cumplir sus metas bien sea en el año 2021 o en cualquier momento de su vida?

___Realmente este año que pasó, el 2020, nos enseñó mucho aunque suene cliché, pero a veces no sabemos cómo digerirlo. Por eso afirmo que el 2020 nos enseñó a constatar en la piel y a preguntarnos cómo hago yo para transformar todo esto que me dejó, agrega.

Para esta profesional, la vida es solo un instante, y el 2020 cerró diferente para cada persona: unos transitaron por la alegría, el resurgir, el dolor.

De allí que Jayaro insista en que el objetivo es encontrar en nosotros mismos cuál es ese momento qué viví y me hizo entender qué quiero, qué aprendí y qué quiero hacer aquí y ahora.

¿Qué implica este proceso según la visión de Jayaro? Aquí te lo simplificamos:

¿Quién soy?

¿Qué siento?

¿Esto me hace feliz?

¿Cómo cambio?

«Estas preguntas hacia nuestro interior van más allá de lo que poseemos: casa, ropa, enseres…son las que dan sentido a nuestra vida propia: decir sí cuando realmente queremos y no igualmente. Ser libres de culpa cuando de vivir y querer se trata, por lo que es una situación que solo debemos tratar con nosotros mismos», explica la especialista.

Aquí algunas sugerencias de Grey para que vivas el presente y que podrás encontrar y ampliar en su ventanita de Instagram:

Observar y observarte en atención plena.

Percibir y ser consciente en tus sentidos.

Fluir con lo que sucede.

Presta atención a tu cuerpo.

Grey nos indica que esto es un proceso existencial que se vive día a día.

“Nuestra vida es el presente, es el momento en que podemos elegir, sentir, y decidir. No es un proceso fácil porque hay que estar atentos día a día. No es nuestra culpa no lograrlo, en la mayoría de las veces porque estamos marcados en nuestra cultura occidental- latinoamericana que nos enseñó a no vivir el momento de manera consciente sino como vaya ocurriendo”, manifiesta.

Si quieres saber más de Grey Jayaro puedes ubicarla en instagram como @greyjayaro. También en su programa radial, sí estás en Venezuela, “Aquí y Ahora.Un instante de Vida” y “Desayunando sin Estrés” junto a Tony Guevara a través de @sonorama94.5fm

