Gremios y trabajadores de la salud amenazan con ir a un paro nacional en 15 días

El sector salud tomaron las calles con consignas de “sueldo digno ya” entregaron documento en el ministerio y se congregan para establecer nueva ruta de protestas para exigir mejoras salariales y laborales.

Exigen a Nicolás Maduro un ajuste salarial de al menos 400 dólares mensuales.

“Estamos demostrando la fuerza que tiene el sector salud para luchar por nuestro pueblo (…) No hay diferenciación, todos somos trabajadores y tenemos que exigir los derechos que nos corresponden. estamos exigiendo un sueldo digno apegado a la constitución”, declararon los representantes gremiales.

En este sentido, consignaron un documento en el que exigieron equipos de protección, asegurando que en medio de la pandemia, no cuentan ni con los tapabocas.

“Exigimos equipar los hospitales y dar una buena alimentación y atención a los pacientes. nosotros que estamos en el sector salud tenemos que mendigar la medicina. No tenemos tapabocas, no tenemos protección”, reclamaron.

Advirtieron que de no tener respuestas favorables, en los próximos 15 días irán a una protesta nacional, al tiempo que llamaron a un “pancartazo” en todos los centros de salud del país.

#4Oct 12:10pm #Caracas #Protesta @sincepto: "Y no, y no, y no me quiero ir; yo quiero un sueldo digno aquí en mi país": gritaron los trabajadores del sector público en la protesta de hoyhttps://t.co/5kEqmmvtjo pic.twitter.com/UqXvueac3Q

