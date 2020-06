Gobernador de Nueva Esparta exige a Maduro que renuncie 

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! “Es usted quien debe renunciar, es usted quien lo ha perdido todo y a quién nadie quiere.” Un gobernante debe renunciar, cuando pierde la calle, cuando es incapaz de resolverle los problemas a la gente, cuando el pueblo se lo pide a gritos y se hace el sordo, cuando quiere ganar o ha ganado elecciones con trampa; y ese no es mi caso Sr Maduro. @NicolasMaduro Lea bien, ese no es mi caso. Meses atrás le dije que pegara el oído al suelo para que oyera el clamor de un pueblo sumido en la pobreza. Es usted quién debe renunciar, es usted quien lo ha perdido todo y a quien nadie quiere. Solo lo sostienen los incondicionales que se han beneficiado a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, traicionando la constitución o mirando hacia otro lado. Ha sido usted quien ha dejado a Venezuela sin energía eléctrica, sin agua potable, sin gas, sin poder adquisitivo, sin alimentos, sin gasolina, sin familias porque están en otros países; y no me venga con el disco rayado del bloqueo gringo o guerra económica.

Este servidor sí patea calles y barrios parejo y, a pesar de que me tienen trancados los recursos creyendo que el daño es hacia mí, sigo y seguiré trabajando, hasta con las uñas, por el noble pueblo de Nueva Esparta. En estos momentos no vale la pena hablar de elecciones porque lo que está planteado hasta ahora es el mismo libreto ventajista y manipulador, pero igual en su momento lo derrotaremos con votos; prefiero discutir sobre los graves problemas que sufrimos en Nueva Esparta por el colapso de los servicios básicos y de la economía. Llegado el momento, le volveré a dar una paliza a cualquier títere que el régimen quiera imponer, si es que para esa ocasión se atreven a plantear condiciones electorales mínimamente aceptables. No podrán con nosotros porque estamos sembrados en el corazón del pueblo, ni el mismo Chávez en su mejor momento lo hizo, menos usted. Pero ahora le exijo como legítimo Gobernador que me atienda solo 10 minutos para discutir la problemática del estado Nueva Esparta, que hoy día padece los severos efectos de la grave crisis de la que usted es responsable. Le repito, en este momento me importan más atender SIGUE..