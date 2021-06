Anuncios Google

Una venezolana entre lágrimas denuncia que la GNB no le permite ingresar a Colombia, a pesar de que su hijo requiere atención médica urgente. Mientras que un hombre afirma que no le permitieron regresar al país: “El gobierno de Venezuela es un gobierno de asesinos, no quieren dejar pasar a su pueblo”, expresó.

Blom

La apertura de la frontera anunciada por el gobierno de Iván Duque se ha topado este miércoles 2 de junio con varias limitaciones que afectan a los peatones.

Una es que el gobierno venezolano no ha abierto la frontera del lado venezolano y la otra es que en Colombia el ingreso se está haciendo de acuerdo con los últimos números de la cédula, lo que algunos ciudadanos consideran injusto para las personas que necesitan pasar por motivos de salud, reseña AFP.

Otro venezolano declaró al diario colombiano La Opinión, criticó que Migración Colombia imponga el “pico y cédula” para ingresar incluso para las personas que necesitan ir al médico.

La autorización de abrir la frontera por parte del gobierno de Colombia comenzó a regir este miércoles 2 de junio pero sin la aprobación del régimen de Maduro, que considera que la decisión no puede ser “unilateral” porque es necesario coordinar protocolos para evitar la propagación del covid-19.

El decreto 0746, de fecha 1 de junio que lleva la firma del ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, precisa que autoriza a la “Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con la República Bolivariana de Venezuela a partir de las 00.00 horas del 2 de junio”.

Migración Colombia detalló que el ingreso al país por los pasos fronterizos con Venezuela se hará de acuerdo con el número final del documento de identificación del viajero, ya sean par o impar y siempre en horarios diurnos.

Cactus24 (02-06-2021)