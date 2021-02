Gisell necesita de todos para costear el trasplante de su riñón

Gisell García es una joven de 17 años que necesita la colaboración de todos para costear el trasplante de su riñón, luego de sufrir de insuficiencia renal por más de siete años.

Gisell a los 11 años comenzó a sentir los efectos del mal funcionamiento de sus riñones, relata a través de la pagina de Gofundme.

«De repente me dio fiebre, me llevaron al médico, donde me hicieron unos exámenes y me salieron un montón de alteraciones en todos los que me hicieron, los cuales jamás en la vida nos imaginamos que me estuviera pasando. El diagnóstico que nos dieron fue una insuficiencia renal crónica estadio V por lo que asistí con mis padres a múltiples consultas buscando opiniones médicas diferentes porque no nos convencimos de ese diagnóstico. Era muy difícil aceptar algo tan grave, que cambiaba toda mi vida. No queríamos aceptar que tuviera una enfermedad tan grave como una insuficiencia renal, que mis riñones no estuvieran funcionando, que se estaban deteriorando, su tamaño no era adecuado y fui presentando síntomas de la enfermedad: me sentía débil, presenté vómitos, empecé a tener problemas con mis piernas que se arquearon un poco, también problemas de la visión cuando se me subió la tensión arterial, tuve anemia, empezaba a sangrar por la nariz, por la vía digestiva, hasta que llegó el momento que colapsó mi cuerpo con unos valores en los exámenes que ponían a riesgo mi vida, comencé a agravarme más con las hemorragias y a los 14 años tuve la necesidad de entrar a Diálisis peritoneal» señala la información difundida por Gisell.

También agregó la joven «aún soy una adolescente y las diálisis 4 veces diarias y mi estado de salud han sido un impedimento para hacer muchas cosas, deseo seguir estudiando, seguir junto a mi familia y cumplir mis sueños».

El riñón que le será trasplantado a Gisell va ser donado por su propia madre, por lo que espera contar con la ayuda financiera de todos para costear tratamientos y equipos necesarios para este tipo de cirugías complejas.

Dentro de las actividades para recaudar fondos está una caminata 5K

El evento Virtual Latinoamericano cuyo valor de aporte es 1$ , el dia 28 de febrero de 7:00am a 6:00pm, organizado por la Fundación Salud Renal Pediátrica (Fusarep), la Fundación Costa Azul, Rescate Paraguana, Runners Punto Fijo, Sociedad Civil Paraguana Un Mismo Sentir, y la colaboración de ONG unidas de Punto Fijo.

Los organizadores del evento señalan que el día 28 de febrero, cada quien correrá o caminará en su ruta de preferencia la distancia escogida. «Deberá de guardar evidencia del recorrido mediante alguna APP (aplicación) o GPS, además de ser posible tomar algunas fotografías o vídeo del recorrido (ANTES, DURANTE O DESPUÉS DEL EVENTO), con el propósito de compartir la experiencia y podamos realizar un vídeo al final de toda la experiencia de los corredores y caminadores. ESTAMOS SEGUROS QUE CONOCEREMOS LUGARES MARAVILLOSOS DE TODA LATINOAMÉRICA Y EUROPA».

Para información de evento comunicarse por los teléfonos:

0414 9707149

0412 5347603

0414 1158924

Redes

Instagram @amoryvidaparagisell123

Cactus24/18-02-2021