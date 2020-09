Gilbert Caro tras su liberación: Estar en la cárcel en solitario es fatal

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, afirmó este miércoles que “estoy asumiendo este indulto desde lo humano. Creo que la gente tiene que ponerse en nuestros zapatos”.

El parlamentario agradeció las muestras de cariño y solidaridad. “Cuando fui al médico, la gente me abrazaba y me decían que habían orado por mí“, reveló en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, transmitida por el Circuito Onda La Superestación,

Blom

“Estuve desde el 22 de diciembre a oscuras. Estuve 8 meses durmiendo debajo de una escalera, de 1 metro 10 por 2 metros 20”, relató al tiempo que destacó que “una vez duré 17 días sin ir al baño, me tenía que bañar, comer y hacer mis necesidades en el mismo lugar”.

Comentó que trataba “de extender el tiempo de los oficios, como lavar un plato, para poder entretenerme. No tenía con quien hablar, eso para mí es muy grave, estar en la cárcel en solitario es fatal”.

“En un punto pensé que iba a quebrarme, pero resistí. Mi familia y mis amigos me dieron fuerzas. A mí me liberan el lunes a las 3 de la tarde y yo no sabía ni siquiera que Requesens, mi hermano, estaba en la calle. Conmigo nadie fue a hablar en 8 meses”, dijo.

Destacó que cuando estás “en la cárcel te paralizas, pero el mundo que está afuera no, y lo más triste es que no puedes acceder a ella. Mi sufrimiento no es mayor que el otro. Tenemos que tener empatía por humanidad”.

Cactus24/02-09-2020