Cuando Geraldine Gómez se graduó de Trabajadora Social en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, jamás imaginó que unos años después seria una chama, de las tanto que llegan buscando un futuro en Medellín, Colombia.

Blom

Su historia de migración no es muy diferente a la de quienes, como ella, decidieron cruzar la frontera. Primero llegó a Bogotá, donde vivió unos meses, hasta que por cosas del destino vacacionó en Medellín y al estilo de la mejor novela quedó flechada: «su clima, sus calles, el metro y la montaña me recuerdan mucho a mi amada Caracas.Me enamoré de inmediato de esta ciudad» dice sin titubeos.

Así que agarró sus maletas y se instaló en esta tierra antioqueña que, aunque no le ha dado el placer de trabajar en lo que se diplomó, sí la ha sabido hacer feliz.

Geraldine trabaja actualmente en un call center, pero desde que llegó a Colombia siempre le ha gustado ayudar a la gente: cómo se vive, qué se necesita para arrendar,dónde ingreso mi hoja de vida para conseguir empleo, qué lugares visitar, en fin trabajadora social 100%.

«Era demasiado, todos me preguntaban y yo siempre contestaba hasta que un día una amiga me propuso crear mi página en Instagram. Y yo dije, verdad es una buena idea», recuerda esta joven quien confiesa a Venezolanos Que Inspiran de Cactus24 Noticias «que no ha sido fácil. Me contactan de todas partes. Imagínate, yo trabajo en el call center todo el día por lo que llegó en la noche revisando todo. Yo siempre contesto y lo que no sé, digo no tengo la respuesta, pero es un reto porque lo investigo»,asegura.

La caraqueña está contenta y agradecida con Colombia, y su crecimiento en las redes la llevó a crear un grupo de whatsaap: «En este grupo somos como una familia. Aquí no importa si eres venezolano, colombiano, ecuatoriano…aquí nos ayudamos entre todos».

Geraldine Gómez es la voz y rostro de @unachamaenmedellin en Instagram.

En su perfil puedes acceder a su grupo de whatsaap si quieres formar parte de esta familia en la mensajería instántanea.

La entrevista completa en video puedes disfrutarla en mi canal en Youtube:

Cactus24 (01/11/2020).