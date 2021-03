El escritor británico George R.R. Martin, conocido por la saga “A Song of Ice and Fire” en la que se basó la serie de televisión “Game of Thrones”, ha firmado un acuerdo millonario para producir series y películas con las plataformas HBO y HBO Max, indicó Los Angeles Times.

El acuerdo representa un esfuerzo de HBO para continuar el impulso de Game of Thrones, la serie más popular y premiada de la cadena de todos los tiempos. Aunque no está claro cuántos, si es que hay alguno, de los proyectos de Martin estarán conectados a Game of Thrones, HBO ha posicionado al escritor en un papel creativo líder para crear más contenido original y ayudar a expandir la presencia del streaming de la cadena a través de HBO Max.

Blom

Antes de este acuerdo, George R.R. Martin ya tenía otras series de televisión en proceso en HBO, produciendo adaptaciones de la novela postapocalíptica de Nnedi Okorafor, Who Fears Death, y la novela de fantasía de Roger Zelazny, Roadmarks.

Martin también está conectado a proyectos fuera de HBO. Peacock está trabajando en Wild Cards, basada en una serie de novelas escritas por Martin y otros. In the Lost Lands del autor, una colección de cuentos de aventuras fantásticas, se está desarrollando como un largometraje, con Paul W.S. Anderson en la dirección y Milla Jovovich y Dave Bautista como protagonistas.

Además de eso, Martin ha declarado que espera terminar The Winds of Winter en algún momento para fines de este año.

La noticia llega una semana después de que HBO confirmara sus planes para desarrollar tres nuevos spin-offs de Game of Thrones. El primero tiene el título provisional 10,000 Ships y sigue a la princesa Nymeria, ancestral de la Casa Martell, durante los eventos establecidos un milenio antes de los eventos de Game of Thrones.

El segundo tiene lugar en Flea Bottom, el barrio pobre de King’s Landing que apareció en las primeras cuatro temporadas de Thrones. El proyecto final está siendo desarrollado por el creador de Rome, Bruno Heller, bajo el título provisional 9 Voyages. Seguiría a Lord Corlys Velaryon, también conocido como la Serpiente Marina.

Además de esos tres nuevos proyectos, hay mucho contenido de Game of Thrones que ya está siendo contemplado por HBO, incluyendo dos proyectos de trabajo y una serie con luz verde. House of the Dragon está programada para comenzar a filmarse el próximo mes, y se prevé un estreno en algún momento de 2022.

Mientras tanto, una serie de precuelas adaptada de la novela de Martin, «Tales of Dunk and Egg», también está en proceso, junto con una serie animada de HBO Max.

Cactus24/29-03-2021