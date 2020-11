George Clooney confirmó los rumores de que regaló USD 1 millón a cada uno a sus 14 amigos más cercanos en 2013.

Hace unos años, el mejor amigo de Clooney, Rande Gerber, sorprendió al revelar que el ganador del premio Oscar había invitado a su grupo de amigos a cenar y los sorprendió a cada uno con una maleta que contenía USD 1 millón en efectivo. Esto fue mucho antes de que Clooney, Gerber y otro socio comercial vendieran su marca de tequila Casamigos por mil millones de dólares.

Según Clooney, acababa de estrenar Gravity. Una película que los estudios pensaban que no iba a tener mucho éxito, de ahí que ofrecieron a los actores no cobrar su sueldo habitual a cambio de llevarse un porcentaje de la recaudación en taquilla. Con tan buena suerte para ellos que no solo la crítica amó aquella cinta, sino también el público, que llenó durante meses las salas de cine para ver esta odisea espacial que acabó ganando siete Oscar en 2014.

“Al final resultó ser un acuerdo muy rentable. Tanto que pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Hablamos de gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó pasta cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos”, recalca Clooney.

“Somos tan cercanos que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento. ¿Y para qué esperar a que eso pasara cuando podía hacerles un buen regalo en vida?”, se pregunta Clooney, que insiste que entonces no sabía que pronto acabaría casándose con Amal y teniendo dos hijos con ella.

Así que dicho y hecho: compró 14 maletines, llenó cada uno de ellos con un millón de dólares en efectivo y se los entregó por sorpresa a sus amigos, que seguro siguen sin dar crédito a lo que les estaba pasando.

“Recuerdo que cuando aquella historia se filtró a la prensa coincidí con un millonario bastante imbécil en un hotel de Las Vegas. Alguien que obviamente era mucho más rico que yo y que me preguntó que por qué había hecho algo así. ‘¿Por qué no lo has hecho tú, idiota?’ fue lo único que le respondí”, concluye un Clooney.

Cactus24/17-11-2020