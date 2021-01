La actriz venezolana Gaby Spanic, recibió fuertes críticas en redes sociales por parte de sus seguidores, tras el cambio de look que luce en la actualidad comparado con el de hace 20 años atrás.

Spanic respondió a sus seguidores en el programa Venga la Alegría: “Últimamente me he enterado de todo lo que se dice de mí y es impresionante, no pueden ver a alguien espectacular o bonito o un trabajo lindo de alguien que está a la vanguardia del maquillaje y que digan ese tipo de cosas sin saber exactamente lo que pasa… ¡qué lástima!».

Dijo que la han criticado por su físico y su rostro.

“Que me puse botox, que me estiré, que me hice lo otro… ¡pura estupidez y media!, de verdad, me da risa, porque hay gente que sí está deforme y no dicen nada, pero bueno…», expresó la venezolana.

Cactus24: 20-01-2021

Lady Arcila Roberti