Gaby Espino envía mensaje a quienes critican su delgadez

Anuncios Google

Si alguien ha llamado la atención durante la pandemia del covid-19, ha sido la actriz y presentadora de televisión venezolana, Gaby Espino, quien ha mostrado grandes cambios físicos, a pesar de que siempre ha tenido un cuerpo bien trabajado y ha llevado un estilo de vida saludable.

Blom

Precisamente, en días recientes, la intérprete de “Paulina Castro” en la “Suerte de Loli” evidenció lo anterior al publicar algunas fotografías en bikini en su cuenta de Instagram en las que aparece junto al actor Erick Elias. Los comentarios -positivos y negativos- no se hicieron esperar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaby Espino (@gabyespino)

la también protagonista de la novela “Más sabe el diablo” recurrió a sus historias de Instagram para responder a la ola de comentarios que ha producido su cambio físico.

“A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así”, enfatizó Espino.

Asimismo, la venezolana fue firme en su postura de que al final, la opinión más importante es la de ella misma.

“Mucha gente: ‘No, que estás muy flaca’. Pero cuando uno está gordo está muy gordo, cuando uno está flaco está muy flaco y aquí no importa eso. Aquí lo que importa es lo que tú sientas, o sea cómo tú te veas y cómo tú te gustes, así que no le paren bola a nadie”, apuntó.