De 4 a 5 dólares americanos cobran funcionarios de PoliFalcón a los ciudadanos que se disponen a surtir gasolina en estaciones de servicio en el estado Falcón, situación que se constituye en una forma de extorsión, así lo denunció ante la Defensoría del Pueblo, Omar García coordinador de FundaRedes en esta entidad.

El vocero expresó que en los testimonios documentados por los activistas de la organización registraron que 3 de cada 10 personas son extorsionadas por los funcionarios. “Si me pagas no te llevo a la comandancia, si me pagas no haces cola. Eso es lo que dicen los funcionarios a las personas para quitarles el dinero, precisó García.

Del mismo modo detalló que en muchas oportunidades las personas no denuncian por temor a represalias, es por ello que la organización de derechos humanos eleva la voz ante los organismos competentes para que las extorsiones cesen.

En tal sentido, el coordinador de FundaRedes alertó que “36 personas han sido retenidas con sus vehículos y llevadas a la comandancia de PoliFalcón, por no cumplir con el monto establecido por los funcionarios, de igual forma por reclamar este abuso de autoridad”.

También ratificó que estas actuaciones de los policías son un acto de atropello y excesos, ya que los funcionarios se basan en un decreto que no tiene validez porque las personas no están cometiendo ninguna falta que amerite estas multas o la detención.

Omar García dijo que los vehículos retenidos no son entregados hasta que sus dueños no cancelan la cantidad de dólares solicitados por los funcionarios, siendo una actuación absolutamente arbitraria y que vulnera a las personas que se ven en la necesidad de hacer largas colas de más de 24 horas para surtir gasolina.

“El Estado debe ser garante de los derechos humanos de las personas, pero también de la distribución y suministro de la gasolina, son ellos quienes están cometiendo el atropello contra los ciudadanos” concluyó el vocero, quien exigió que se investigue a los funcionarios que realizan estos cobros ilegales.

Cactus24 (25-05-2021)