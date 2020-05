«Fuí un hombre homosexual», aseguró Alicia Machado

Y si de llamar la atención se trata, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado es toda una experta. Una vez más ha generado polémica por sus afirmaciones en público.

Quien logró coronarse como Miss Universo en 1996, creó controversia en redes sociales después de que a través de un Instagram Live asegurara que en una de sus vidas anteriores fue un hombre homosexual, revela El farandi.

En su momento de confesión, Alicia contó que durante años visitó a un psiquiatra y este le ayudaba a hacer regresiones a sus vidas pasadas; entre tantas se consiguió como un hombre, gay. Además, “recordó” haber sido travestí y por esa razón no conseguir la aceptación de la sociedad.

“En una de esas vidas anteriores yo era hombre, era gay, me llamaba Víctor y era un maric* fortísimo. En esta vida Dios me premió, yo era un mar&co muy bueno; sufrí mucho porque me vestía y todo, era un travesti, y en esta vida supuestamente Dios me mandó mujer y me mandó Miss Universo”, relató Machado.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar; los internautas aseguraron que esta es una nueva técnica de la criolla para llamar la atención. Otros lo relacionaron con “el efecto cuarentena”.

Cactus24 (22-05-2020)