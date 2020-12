Fue robada al nacer y se reencuentra con sus padres 25 años después

“Al entrar en el patio del hotel en Roma, a 5000 millas de mi casa en los Estados Unidos, estaba aterrorizada. ¿Y si todo fuera un error? Luego, ahí estaban: mi familia real, a quien me arrebataron al nacer.

Al crecer en Estados Unidos, no me parecía en nada a mis padres rubios. Pero cuando tenía ocho años y me explicaron que me habían adoptado cuando era una niña pequeña, fue un gran shock.

Dijeron que mi apellido era Barbu y que había nacido en Rumania de padres que no me querían. Confundida y avergonzada, lo mantuve en secreto para todos, pero el dolor nunca desapareció.

Mi relación con mis padres adoptivos se rompió cuando me inscribí en la Universidad Brigham Young en Idaho para estudiar salud pública en 2013, y desde entonces hemos estado completamente separados. Pero nunca dejé de preguntarme de dónde vengo «.

“Luego, en julio de 2019, me encontré con un grupo de Facebook que ayudaba a los rumanos adoptados a encontrar a sus familias.

Nerviosa, publiqué mi edad y mi apellido, y me sorprendió recibir algunas respuestas casi de inmediato.

Sarah *, la mujer que dirigía el grupo, reconoció mi raro apellido y, solo 48 horas después, se comunicó con mi hermano Moise, de 20 años, en las redes sociales. Sarah tradujo mensajes entre nosotros y pronto supe que tenía dos hermanos más: una hermana, Simona, de 33 años, y un hermano, Florian, de 29.

Luego supe que mi madre biológica Margari y mi padre Zambila vivían ahora cerca de Roma. Era tanta información, tan rápido, que me dio vueltas la cabeza.

Después de tres semanas de hablar a través de Sarah, finalmente tuve una llamada telefónica con mi familia. Cuando mi madre se puso a la línea, a través de un traductor, comencé a llorar y pronto todos estaban llorando «.

Barbu detalló que cuando su madre estaba embarazada su verdadera familia «era extremadamente pobre»: «Vivían en tiendas de campaña y hacían ladrillos por dinero, lo que era un trabajo extremadamente duro». Cuando nació en octubre de 1994, los médicos aseguraron a sus padres que la bebé estaba enferma y unos días después les dijeron que había muerto.

Sin embargo, una enfermera les reveló la verdad. «Mis padres gastaron el último dinero que tenían en gasolina y condujeron a todos los orfanatos que pudieron para tratar de encontrarme. Pero el dinero se agotó, y después de un año no tenían a dónde ir», agregó.

Actualmente, Belle Barbu espera realizar otro viaje a Roma y volver a verse con su familia. «El covid-19 y los recursos limitados han hecho que no haya podido hacer otro viaje a Italia todavía, pero quiero hacerlo tan pronto como pueda», concluyó.

Cactus24/15-12-2020