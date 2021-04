Francisco León es un venezolano en Madrid, España, quien desde el año 2005 se le está midiendo a la migración en el mundo. “Lo más importante es tratar de dejar una huella positiva. Hacer cosas que dejen un mensaje para bien de nuestro gentilicio”, nos asegura.

Actualmente León está sumergido en un proyecto denominado “Madrid In” que surge durante una conversación entre productores y técnicos de televisión venezolanos.

Confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que “la pandemia los motivó a hacer cosas, que aunque no son nuevas, sí tienen un toque personal que nos va distinguir de otros”.

_¿Pero de que va Madrid In?

“Madrid In” trata de una serie de videos que promocionan el turismo en esta impactante ciudad de Europa: “me permite trabajar en el área que me apasiona y que no puedo dejar de lado, no puedo abandonar lo que me encanta que es la creación de contenido”, explica.

Francisco León es un actor conocido en Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Actualmente reparte su vida entre la magia de la televisión y su empleo en Amazon donde “hace de todo”.

“Estos micros duran aproximadamente tres minutos y nos hemos dedicado a difundir historias por ejemplo de restaurantes, sitios nocturnos, históricos y de todo tipo de lugares que la gente disfruta ”, destaca.

“Lo más importante es que le presentemos a la gente no solo los sitios que generalmente visitan en Madrid sino esos lugares que la gente dice “¡guao yo no sabía que eso existía!”.

Por ejemplo, León trae a la conversación el restaurante más antiguo de Madrid que tiene una historia maravillosa. “Hay demasiadas anécdotas”, apunta.

A León le brillan los ojos y su entusiasmo de hablar sobre el trabajo que le gusta hacer se refleja en cada centímetro de su rostro: “Este programa te permite descubrir ese tipo de detalles y qué sabroso poder encontrar este contenido en las redes sociales y dejar en alguien eso de que en las redes vi un micro, un programa interesante”.

La idea de León está en pleno proceso y quiere que “su hijo concebido en España” llegue a la gran pantalla. Solo adelanto: “estamos en conversaciones con un canal pero los avances lo informaremos en su momento”. “Queremos seguir haciendo cosas, trabajando con calidad y sobre todo en aquello que le gusta a la gente”.

_¿Qué mensaje le das a los venezolanos en el mundo?

__Yo siempre creo que hay que marcar una diferencia en todo lo que hagamos. Nosotros los venezolanos recalca somos muy trabajadores, muy pujantes y acostumbrados a salir de las crisis en todas las formas, por eso sé que siempre hemos salido y eso nos permite no estancarnos.

Este venezolano nos dice convencido que es una especie de “guru” de la autoestima ya que cada vez que puede recomienda: “Nunca decir no puedo y nunca dejar de creer en ti”.

“Lo que más me encanta de mi trabajo donde he hasta empaquetado es la solidaridad entre los venezolanos y esto me permite decir que hemos descubierto verdaderamente lo que somos y qué somos capaces de hacer”, destaca.

León, como la mayoría de los migrantes, extraña a sus padres a quienes dejó en Venezuela. También hay un recuerdo que lo persigue siempre: “en medio de la pandemia me entristece saber que muchos se han ido”, dice.

Sinopsis de “Madrid In”

Este espacio presentado por Francisco León podrás disfrutarlo cada semana en cada recorrido, con su carisma y buena energía. “Esta experiencia para mi significa seguir descubriendo una ciudad de la que me enamoré hace años y que te sigue sorprendiendo cada día”.

Dirigido a todo público, con tecnología de primera, imágenes en alta definición y encabezado por profesionales, como Eduardo Pérez (Director de la exitosa serie juvenil “Somos Tu y Yo”, “NPS”, “La magia de ser Miss”, “Súper Sábado Sensacional”) y James Matizón (director de post producción en Televisión y HBO), quienes fusionan sus conocimientos de años de experiencia en el mundo de la televisión con esta nueva era digital 2.0.

“Madrid In surge en un equipo al que le gusta la televisión y los medios audiovisuales dando el salto a las redes sociales, entendiendo que se puede hacer siempre un trabajo de calidad”. Cuando no tengas muy claro el plan de qué hacer en Madrid, visita el portal audiovisual IGTV de @francisco león y @madridinoficial, que, donde además de divertirte, nutrirás tus conocimientos y te mantendrás informado de todo lo que pasa en la ciudad más grande de España.

“Me considero un madrileño de adopción, por una ciudad que me ha abierto sus puertas a conocerla y descubrirla cautivándome con sus museos y plazas, sus fiestas callejeras y sus eventos multitudinarios, su gastronomía y su gente…”

Madrid In, ya está al aire desde el miércoles 24 de marzo, por el canal de YouTube: Tu Historia TV. Ya sabes no puedes dejar de disfrutar cada entrega, pues te sumergirá en los lugares más interesantes de esta hermosa ciudad española.

Cactus24 (04/04/2021).