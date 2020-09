Francis Ford Coppola confirma nueva versión de «El padrino 3»

El aclamado director Francis Ford Coppola finalmente completó una nueva edición de la discutida «El padrino 3» para conmemorar los 30 años del estreno de la película.

El proyecto se titulará «Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone» y se estrenará los cines que estén abiertos en el mundo en diciembre antes de llegar a plataformas digitales y medios físicos.

«‘Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone’ es un reconocimiento a mi título preferido de Mario y nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en ‘El Padrino 3′», dijo Coppola en un comunicado.

«Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y un final, y reorganicé algunas escenas, tomas y pistas musicales. Con estos cambios y el metraje y el sonido restaurados, para mí, es una conclusión más apropiada para ‘El padrino’ y ‘El padrino 2’ y estoy agradecido con Jim Gianopulos y Paramount por permitirme volver a visitarlo», añadió Coppola.

«El padrino 3» se estrenó en diciembre de 1990 y cerró la trilogía que se inició en 1972 y que tuvo una segunda entrega en 1974. Sin embargo, no fue bien recibida por el público y la crítica, además de «competir» con el éxito que tuvo meses antes «Goodfellas» de Martin Scorsese.

Cactus24/03-09-2020