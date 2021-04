En cuestión de dos semanas, los precios de las bebidas gaseosas muestran un aumento considerable debido al aumento del dólar, de acuerdo a las expresiones de los comercios que expenden este tipo de rubro.

Panaderías, bodegones, loncherías y puestos de comida rápidas de Punto Fijo ya están vendiendo un refresco de 350 ml en 1.000.000 de bolívares.

“Ya no se no puede tomar un refresquito”, dijo una joven de 28 años, quien mientras se tomaba esta bebida comentó que ya no lo hará tan seguido, pues su salario no le permitirá “darse un gustico” como lo venía haciendo de manera semanal: “cobro semanal y siempre me tomo un refresco, la semana pasada me tomé uno y me costó 650.000 bolívares y hoy ya supera el millón”, expresó la joven que trabaja como vendedora en minimarket de la ciudad de Punto Fijo.

“Dio y dio hasta llegar a mil (1.000.000)”, así se refirió otra mujer mientras se tomaba una retornable de 350 mil, “la pedí y no pregunté el precio ahora me toca pagarlo, pensando que aún se mantenía con el mismo costo de la semana pasada”.

Una vendedora que atendía una venta de empanadas y pasteles indicó que los refrescos retornables de 350 mil aumentaron en un 30% en comparación de la semana pasada.

Ahora la venta de este producto se calcula al valor del dólar del día, ya no se comercializará el precio fijo en bolívares como se venía haciendo, señaló la vendedora.

Cactus24 (29-04-2021)