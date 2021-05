Anuncios Google

En un estadio donde no es común ver a muchos seguidores del equipo visitante, el color azul de los Dodgers figuró de manera prominente en varios sectores de las tribunas. Los fans de los campeones del béisbol llegaron en gran cantidad y luego vieron a su equipo darle una paliza de 9-2 con sabor a venganza a los Astros.

Los Dodgers han ganado ocho juegos seguidos. Curiosamente no han perdido desde que adquirieron a Albert Pujols.

Dodger fans have arrived in Houston 👀 pic.twitter.com/A838cSYXPx

Durante el partido, los fans de los Dodgers celebraron todo lo realizado por su equipo y hasta se dieron el gusto de gritarles tramposos a los dueños del estadio: “¡Cheaters, cheaters, cheaters!”.

A Dodgers fans section in Houston started chanting «cheaters» as the Astros took the field vs LA tonight. pic.twitter.com/y3kgfKW9WH

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 26, 2021