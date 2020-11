Fanáticos de «Grey’s Anatomy» sorprendidos con el regreso de icónico personaje en capítulo estreno de la temporada 17

En Estados Unidos ya se estrenó la temporada 17 de «Grey’s Anatomy», con un capítulo que sorprendió a los fanáticos de la serie, ya que en él se mostró el regreso de un icónico personaje.

Tal como Krista Vernoff, productora ejecutiva del drama médico de ABC, adelantó en julio pasado, la nueva entrega aborda la pandemia del coronavirus.

«No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas», dijo entonces Vernoff.

Según publicó People, el capítulo de estreno de la nueva entrega de «Grey’s Anatomy» tuvo una duración de dos horas. A lo largo del episodio, el personal del Grey Sloan Memorial Hospital debió soportar la enorme carga que implica tratar a los pacientes con coronavirus.

Meredith (Ellen Pompeo), específicamente, trató de aguantar lo máximo, pero casi al final del capítulo se la ve desmayándose en el estacionamiento. En la escena siguiente, la protagonista está en una playa, donde una voz familiar la llama por su nombre.

Se trata de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), su fallecido esposo, al que se ve feliz y sano. El episodio finaliza con ambos mirándose a los ojos.

«Fue realmente agradable. Fue realmente emocionante y divertido, y fue genial verlos a todos», señaló Dempsey sobre su regreso a la popular serie en una entrevista exclusiva con Deadline.

«Se sintió genial. Patrick y yo tenemos esta química (…) Es como andar en bicicleta, solo tenemos una química y una dinámica que siempre nos ha servido bien, y creo que nos tenemos un afecto genuino», dijo por su parte Pompeo.

Vernoff, en tanto, calificó como «una hazaña épica» el poder mantener el secreto del regreso de Derek. «No envié cortes al estudio ni a la cadena que incluyeran esa escena. No tuve a escritores asistentes en la sala durante los últimos meses. Había escritores que no sabían que estábamos haciendo esto. La mayoría de los actores no sabían que estábamos haciendo esto. El equipo no sabía que estábamos haciendo esto cuando aparecieron ese día», reveló.