Falleció «NobiKo» el «gato largo» de los memes

Conocido como el “ gato largo ” de los memes, “ Nobiko ” es uno de los felinos más reconocibles en Internet, al ser el protagonista del popular meme de los años 2000, cuya fama es comparable a la de la gruñona Grumpy Cat falleció este domingo a los 18 años en Japón.

Blom

yes, it’s true. long cat, known as nobiko in japan, has left us. https://t.co/Alk76dB98h pic.twitter.com/8MOSnWYH60 — isabella steger (@stegersaurus) September 20, 2020

La dueña del felino contó que Nobiko se sentía mal y estaba muy débil, pero cuando lo llevó a una clínica veterinaria le dijeron que ya no podían hacer nada para salvarlo, porque no podían someterlo a una radiografía en un estado tan frágil, por lo que el gato falleció sobre las 14:00 hora local.

blockquote class=»twitter-tweet»>

a very important part of cat meme history for millennials is gone it really sucks pic.twitter.com/bm2x4PZUf1

— isabella steger (@stegersaurus) September 20, 2020

El llamado “gato largo” tenía una longitud de 65 centímetros de pies a cabeza cuando lo levantaban, pero aún así, los internautas lograron que no solo superaba la altura los principales rascacielos del mundo, incluyendo el Burj Khalifa en Dubái, sino también excedía los límites de este planeta.

Cactus24/22-09-2020