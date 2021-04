El actor británico Paul Ritter, quien trabajó en una de las películas de «Harry Potter» y en la serie de HBO «Chernobyl», entre otras producciones, falleció, según informó su agente. Tenía 54 años y sufría un tumor cerebral.

Blom

De acuerdo a la agencia Markham, Froggatt & Irwin, el autor murió en la noche del lunes «pacíficamente en casa con su esposa Polly, y sus hijos Frank y Noah a su lado».

«Paul era un actor excepcionalmente talentoso que interpretaba una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria», dijo la agencia. «Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho», agregó

Ritter, un rostro familiar para los televidentes británicos y los asistentes al teatro, encarnó a Martin Goodman, el excéntrico padre de una familia judía en Londres, en la comedia de situación del Cana 4 «Friday Night Dinner».

Asimismo, dio vida al desafortunado ingeniero nuclear Anatoly Dyatlov -figura clave detrás del desastre nuclear- en «Chernobyl», al mago Eldred Worple en «Harry Potter y el Príncipe Mestizo», y apareció como un operador político tortuoso en la película de James Bond «Quantum of Solace».

Fue un miembro habitual del reparto en producciones en el Teatro Nacional de Gran Bretaña, como «All My Sons», «Coram Boy» y «The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time». También apareció en «Art» en el Old Vic de Londres y en una puesta en el West End del drama real «The Audience», como el Primer Ministro John Major, junto a una reina Isabel II interpretada por Helen Mirren.

Fue nominado a un premio Tony en 2009 por su actuación en «The Norman Conquest» de Alan Ayckbourn, en Broadway.