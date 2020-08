Extraoficial: Leonardo Morales podría sustituir a Rafael Simón Jiménez en el CNE

Transcendió extraoficialmente que Leonardo Morales, politólogo e integrante de la dirección nacional del partido Avanzada Progresista, además, miembro de la “mesita” de diálogo, sustituirá a Rafael Simón Jiménez como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.

Rafael Simón Jiménez, anunció su retirada del cargo la mañana de este jueves 6 de agosto. El ahora ex vicepresidente del ente electoral, reveló que “la razón fundamental (de su renuncia) es que sentí que la polarización y la situación del país chocaban con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige“.

Jiménez explicó durante una conversación telefónica que, desde ese punto de vista, “el CNE era una camisa de fuerza“.

Sin embargo en una entrevista concedida a la cadena CNN, dijo que: “desde muy niño (soy) un político muy beligerante con una posición muy clara frente a la situación del país y considero que esa posición es incompatible con la función arbitral con la ecuanimidad que se necesita para la función”.

Cactus24/06-08-2020