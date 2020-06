Exiliados cubanos critican «La Red Avispa» de Penélope Cruz y Edgar Ramírez

Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Gael García Bernal, Ana de Armas y Wagner Moura forman parte de algunos de las estrellas que forman parte de la película La Red Avispa, que ha agitado al exilio cubano en Miami, y ha iniciado acciones contra este “insulto a la verdad”, como lo definió en unas declaraciones a EFE uno de sus dirigentes.

La cinta de Olivier Assayas está basada en el libro del periodista brasileño Francisco Morais, The Last Soldiers on the Cold War, y relata la historia de espías cubanos que se infiltran entre los exiliados en Miami que buscaban derrocar a Fidel Castro.

Algunos de los representados o aludidos en este filme inspirado en hechos reales están viendo la posibilidad de presentar una demanda judicial, como es el caso de Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, según contó en declaraciones a la agencia.

La expresión “Daños y perjuicios” aparece en el enunciado de una campaña iniciada en la plataforma Change.org para reclamar a Netflix que retire de su cartelera la película, una petición que en dos días ha recibido más de 8.000 firmas.

“Es un proyecto político más que una historia cinematográfica”, dice Sánchez, quien es mencionado en el filme pues uno de los espías de la red, René González, se infiltró en el Movimiento Democracia que él dirige y llegó a pilotar las avionetas de su grupo aéreo, dedicadas a localizar y ayudar a los balseros cubanos en el mar, según refleja la información de la revista La Sopa.

Sánchez ha visto la película y está indignado por el hecho de que se acuse a su movimiento de haber ganado mucho dinero trayendo gente de América Latina a cambio de dinero, cuando durante años -dice- puso plata de su bolsillo para hacer que los huidos de Cuba se pudieran juntar con sus familias en Estados Unidos.

